Fans enthousiast over standbeeld Cruijff: 'Beter gelukt dan andere beelden'

Bij de onthulling vrijdag was vanwege de de coronacrisis een select gezelschap aanwezig, maar nu kan iedereen het door kunstenaar Hans Jouta ontworpen beeld bewonderen. 'Beste speler aller tijden van Ajax, dus die verdient zeker een standbeeld', is een supporter duidelijk. En daar is eigenlijk iedereen die we spreken het wel over eens.



Daar komt bij dat veel supporters vinden dat het beeld er goed uitziet. 'Mooi. Het is goed gemaakt', zegt een jonge fan. En ook een ander is erg over het eerbetoon aan Cruijff te spreken. 'Hij is beter gelukt dan andere beelden. Hij lijkt wel echt.'