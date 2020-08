Winkelpand aan Hugo de Vrieslaan gekraakt

Een leegstaand winkelpand aan de Hugo de Vrieslaan in de Watergraafsmeer is vanmiddag gekraakt.

Volgens omwonenden bestond de groep op het moment dat het pand gekraakt werd uit zo'n veertig man. Ze spanden een koord om het winkelpand, waarna ze het pand betraden. Inmiddels is de groep kleiner. Volgens de omwonenden zou het pand sinds begin 2019 leegstaan.

De politie is ter plaatse gekomen en heeft geconstateerd dat het pand gekraakt is. Een gekraakt pand kan ontruimd worden als krakers op heterdaad betrapt worden of als de eigenaar van het gekraakte pand aangifte doet. Voor zover bekend is dat laatste nog niet gebeurd.