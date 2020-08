Acht aanhoudingen bij ontruiming gekraakt winkelpand Watergraafsmeer

De groep kraakte het pand in de Watergraafsmeer, dat volgens omwonenden sinds begin 2019 leegstaat, vanmiddag rond 16.25 uur. De politie kwam ter plaatse, maar kon niet tot ontruiming overgaan omdat de groep krakers niet op heterdaad betrapt was en omdat de eigenaar nog geen aangifte had gedaan.



Rond 20.10 uur vanavond werd daartoe wel overgegaan. Van de acht aanhoudingen werden er twee buiten verricht. In het pand werden nog eens zes mensen aangehouden. Ze zijn alle acht overgebracht naar een cellencomplex. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het pand weer in handen is van de eigenaar.