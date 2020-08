Een winkeldief is vanmiddag op zijn vlucht de gracht bij de Stadhouderskade in gesprongen. Op dit moment zijn d e politie en brandweer met boten en duikers op zoek naar de dader.

Het voorval gebeurde iets over 12.15 uur. Het is nog niet bekend waar de man zijn diefstal zou hebben gepleegd en wat zijn buit is geweest.

Halverwege de middag was de winkeldief nog altijd niet gevonden.