Noodkreet Amsterdamse nachtclubs: 'Nu actie, anders bestaat merendeel straks niet meer'

Amsterdamse nachtclubs maken zich grote zorgen over hun voortbestaan en roepen de overheid op om met ze te praten. 'Er moet nú iets gebeuren, anders zal het merendeel van de clubs straks niet meer bestaan en ziet de nachtcultuur in Amsterdam de komende jaren er heel anders uit.'

De noodkreet komt van Overleg van Amsterdamse Clubs, die het woord voert namens de 26 nachtclubs in de stad. Volgens hen hebben ze genoeg alternatieven om toch veilig open te kunnen, maar worden die nauwelijks serieus overwogen.

'We begrijpen echt wel dat het moeilijk is om ons helemaal open te gooien, maar denk op zijn minst met ons na over manieren hoe we kunnen blijven bestaan', zegt Pieter de Kroon, woordvoerder van het Overleg van Amsterdamse Clubs en eigenaar van Chicago Social Club op het Leidseplein.

Rand van de afgrond

Volgens hem verkeren veel clubs aan de rand van de afgrond omdat met de huidige regels niks kunnen bieden. 'Bitterzoet, Lovelee, Jimmy Woo... Ze hebben geen terrasjes of een café. Ze kunnen wel een binnenconcept bedenken, maar het is heel lastig om dat te doen zonder in overtreding te zijn. Clubs zijn bezig met overleven, maar met de huidige handhaving wordt dat onmogelijk gemaakt.'

De Kroon is bereid om te praten over allerlei maatregelen: van mondkapjes op de dansvloer tot aanschaf van de beste ventilatiesystemen. Als dat allemaal toch niet kan, dan willen ze veel betere steunmaatregelen om clubs open te kunnen blijven houden. 'De culturele sector krijgt wel subsidie, wij krijgen niks.'

In de steek gelaten

De clubs zeggen zich nu in de steek gelaten te voelen en vinden dat ze geen enkel perspectief hebben op verbetering. De Kroon: 'We weten niet hoe lang dit nog gaat duren. Amsterdam wijst naar Den Haag, maar Den Haag praat niet met ons. Zo ga je in tijden van crisis niet met elkaar om.'