Rechtstreeks met de trein naar Londen: het kan vanaf 26 oktober

In Amsterdam in de trein stappen, zo'n vier uur blijven zitten en uitstappen in hartje Londen; vanaf 30 april had het al moeten kunnen, maar door de coronacrisis werd die datum uitgesteld. Met ingang van 26 oktober is het dan echt mogelijk.

Dat maakt vervoersbedrijf Eurostar vandaag bekend. De trein vertrekt vanaf Amsterdam Centraal en doet er vier uur en tien minuten over. Tickets voor de trein zijn vanaf 1 september te koop en kosten minimaal 46 euro. In Londen stap je uit op St Pancras International, in het centrum van de stad.

Met de trein van Amsterdam naar Londen gaan is al mogelijk, maar daar zit een overstap in Brussel bij. Rechtstreeks van Londen naar Amsterdam met de trein kan al wel.



In februari van dit jaar vergeleek AT5 de rechtstreekse treinrit naar Londen met een vliegreis naar diezelfde stad. Bekijk een verslag van die test in de video hieronder.