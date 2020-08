Overleden stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel per boot naar laatste rustplaats gebracht

De vorige week onverwacht overleden stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel is vandaag per boot naar zijn laatste rustplaats gebracht. Op verschillende plekken langs de route stonden collega's, vrienden en bekenden.

Sinds 2014 was Van Berkel stadsdeelbestuurder in West. De met bloemen versierde kist voer vanmiddag dan ook voornamelijk door de wateren van 'zijn' stadsdeel. Via de Erasmusgracht, de Admiralengracht en Het Sieraad, de Kostverlorenvaart en het Westerpark werd van Van Berkel naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Mooi en verdrietig

'Wij kennen Jeroen niet anders dan varend, met water, met zeilen, met bootjes', vertelt een vriend van hem. 'Het is heel mooi en heel verdrietig om hem nu voorbij te zien varen. Maar op het water en in het stuk Amsterdam waar hij zo van hield, dat vond ik heel mooi en het heeft heel veel indruk op me gemaakt.'

Van Berkel wordt op het stadsdeelkantoor in West herinnerd als een enthousiaste bestuurder met veel oog voor zijn collega's, die naast een passie voor zijn vak en varen ook een passie voor Ajax had. 'Hij heeft een paar keer, zonder succes overigens, geprobeerd om de stadsdeelcommissievergadering te verzetten omdat Ajax speelde', herinnert collega Annet de Jong zich.

Stil

'Ik sta er nog van te trillen eigenlijk, zo indrukwekkend was het', zegt Anneke Veenhoff, stadsdeelcommissielid van GroenLinks. 'De kist was heel erg mooi versierd. Het was mooi om te horen hoe stil de stad kan zijn. Ik hoop dat zijn familie en kinderen dit later als mooi zullen herinneren.'

Jeroen van Berkel is vanmiddag begraven op begraafplaats Sint Barbara bij het Westerpark.