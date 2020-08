Ecologen zoeken naar nieuwe insecten op de Herengracht

'We staan nu in een van de tuinen die Amsterdam rijk is', vertelt stadsecoloog Geert Timmermans vanuit de tuin van Hammerstein. 'We hebben heel veel van die keurtuinen. Dat zijn de tuinen van de Prinsengracht, de Keizersgracht en de Herengracht. Dat zijn gigantische groene blokken, vaak heel oud. Sommige zijn al vierhonder jaar oud. Het zijn een soort kleine natuurgebiedjes. Dus de verwachting is dat je daar misschien wat nieuwe soorten kunt ontdekken.'

Coronamot

En ja, de ecologen hebben ook dit jaar inderdaad al enkele unieke ontdekkingen gedaan. 'Ik heb een loopkever gevonden', vertelt Menno Schilthuizen, initiatiefnemer van het onderzoek enthousiast. 'Die zat daar achter in de dode bladeren. Dat is een loopkever die eigenlijk in ouder moerasbossen voortkomt. Het zou best kunnen zijn dat die nog dateert van de tijd dat deze wijk werd aangelegd. Nieuwe insecten worden ook gevonden. Deze beestje krijgen dan een toepasselijke naam. 'Zo hebben we vorige week in de Slatuinen de 'coronamot' gevonden', vertelt Schilthuizen.

Leken helpen mee

Bijzonder aan de Taxon Expiditions is dat iedereen kan meehelpen. 'Dat maakt het onderzoek zo leuk', vertelt Timmermans. 'Dat leken, enthousiaste Amsterdammers, meedoen om met netjes, met valletjes en sleepnetten, ook dieren te gaan verzamelen. Onder deskundige leiding van de professionals worden de dieren vervolgens gedetermindeerd.'



Op 8 september organiseert Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst. De vondsten van het onderzoek worden die dag besproken.