Zwaargewonde man aangetroffen in Slotervaart

Het gaat vermoedelijk om iemand die een zwervend bestaan leidde, meldt de politie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plek waar de man gevonden werd doen forensisch rechercheurs onderzoek. Hoe de man gewond is geraakt, is nog niet bekend.



De politie vraagt mensen die informatie hebben of iets opvallends gezien hebben in de omgeving van het park om contact op te nemen.