Ajax ontvangt drie oud-Ajacieden in oefenwedstrijd vanavond

Ajax wist tot nu toe alle oefenwedstrijden te winnen. Aanstaande zaterdag spelen ze tegen Eintracht Frankfurt. De laatste oefenwedstrijd wordt zondag gespeeld tegen Union Berlin.

Amsterdammers keren terug

Maar liefst drie spelers van Hertha BSC zijn afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax: Javairô Dilrosun (22), Daishawn Redan (19) en Deyovaisio Zeefuik (22). Alleen Deyovaisio Zeefuik wist van de drie Amsterdammers het eerste te halen van Ajax. De rechtsback speelde in totaal negen wedstrijden voor Ajax 1. Javairô en Daishawn vertrokken op jonge leeftijd al naar Engeland.

AT5 sprak in mei met Javairô over het feit dat de Duitse Bundesliga als eerste competitie van Europa was herstart na alle coronamaatregelen. Ook vertelde hij dat Ajax altijd een plekje in zijn hart zou hebben.

De oefenwedstrijd tegen Holstein Kiel begint om 14.00 uur. Vanavond om 19.00 uur begint de wedstrijd tegen Hertha SBC. Bij die laatste wedstrijd is AT5 aanwezig.