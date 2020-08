FvD wil uitleg van wethouder over kosten klimaatbeleid

Het stadsbestuur moet, als het aan Forum voor Democratie ligt, vertellen of het Amsterdammers geld kost om van het gas af te gaan. Gisteren bleek uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat het woningeigenaren bijna altijd meer kost dan oplevert.

In het coalitieakkoord staat dat het uitgangspunt van het duurzaamheidsbeleid is dat de woonlasten voor huishoudens met lage en middeninkomens niet stijgen als gevolg van de kosten van de energietransitie. 'FVD heeft al sinds haar aantreden in de gemeenteraad grote twijfels bij de haalbaarheid van deze belofte geuit', schrijft raadslid Kevin Kreuger, die stelt dat de twijfels door het onderzoek versterkt zijn.

Belangrijke belofte

Hij wil weten of het stadsbestuur het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft gelezen. 'Mocht de belofte om de woonlasten voor de lage en middeninkomens niet te laten stijgen als gevolg van de energietransitie onhaalbaar zijn, gaat het college haar klimaatambities dan alsnog doordrukken, ondanks dat deze belangrijke belofte wordt gebroken?'

Politieke partijen zijn nu bezig met onderhandelingen over bezuinigingen, die onder meer nodig zijn omdat de gemeente veel geld is misgelopen door de coronacrisis. Als het aan Kreuger ligt, zou het programma om Amsterdamse woningen van het gas te halen geschrapt moeten worden. Hij schat in dat het de komende twintig jaar namelijk zo'n 65 miljard kost.

Gesprek

Kreuger wil op 24 september, als de 'Transitievisie Warmte' wordt besproken, met de wethouder hierover opnieuw in gesprek. Ook wil hij een extra vergadering met experts over het onderwerp.