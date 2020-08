Te lage brug Vijzelstraat verhoogd na fout tijdens restauratie

In de Vijzelstraat wordt op dit moment gewerkt aan een herinrichting. Tegelijkertijd worden ook drie bruggen die in slechte staat verkeren, vernieuwd. Een daarvan is de Isa van Eeghenbrug.

Het zogenoemde geraamte van de brug bestaat uit pijlers en liggers. Pijlers zijn verticale kolommen, daarbovenop komen horizontale liggers. Op de liggers wordt uiteindelijk het brugdek aangebracht.

Aanpassing

De gemeente laat weten dat de liggers van de Isa van Eeghenbrug vorige week zijn geplaatst. Vervolgens heeft de aannemer de positie van de liggers nagemeten. Deze check is bedoeld om eventuele afwijkingen te corrigeren, voordat er definitief beton wordt gegoten in de liggers.

Uit de meting kwam naar voren dat de liggers 2,6 cm te laag liggen. Dit is gecorrigeerd door rubberen blokken te plaatsen tussen de pijlers en de liggers. Volgens de gemeente is dat gisteren gebeurd. De Isa van Eeghenbrug, of Brug 30, is met 1.71 meter hoogte al lager dan de meeste bruggen die 1,80 meter of hoger zijn.

Golf door cruiseschepen

Tommy van Riet, voorzitter van de Verenigde Amsterdamse Rederijen, noemt de restauratie aan de brug, die nu hersteld is naar zijn oorspronkelijke hoogte, een 'gemiste kans'. 'Het was logisch geweest als de gemeente deze brug nog minstens 10 centimeter had verhoogd, zodat salonboten er makkelijker onderdoor kunnen. Nu gaat het maar net.'

Daar komt bij dat de hoogte van het water in de grachten behoorlijk kan schommelen. 'Wanneer er een cruiseschip langs vaart, drukt dat een golf van tien centimeter door de grachten', legt Van Riet uit. 'Daar hebben wij dan last van.'

Lichte schade

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er bij hen geen schademeldingen bekend zijn. 'Maar als er meldingen komen, dan nemen we die in behandeling.'

Een van de rederijen die wel schade op heeft gelopen door de brug is Amsterdam Boats. 'Onze schipper was niet op de hoogte, vandaar de schade aan onze salonboot Ondine', vertelt Bastiaan Peters van Amsterdam Boats. 'Het is heel zonde, want salonboten zijn oud en we zijn er heel zuinig op.'

Toch heeft hij er geen melding van gemaakt. 'Ik heb het de gemeente wel laten weten, maar als ik moet wachten op schadeafhandeling ben ik 2 tot 3 jaar bezig. Onze eigen technische dienst heeft het nu opgelost. Ik neem m'n verlies maar.'