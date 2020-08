Een betere toekomst voor de stad door corona: 'Deze periode biedt bijzondere mogelijkheden'

Door corona stond de stad even op pauze. Ineens kon er weer gefietst worden door het centrum, of in alle rust worden gewandeld over de Dam. Michelle Provoost, expert op het gebied van stedelijkheid, architectuurhistoricus en directeur van het International New Town Institute (INTI), hoopt dat we lessen trekken uit deze periode. 'Dit is een periode die heel bijzondere mogelijkheden biedt die anders nooit zouden kunnen.'

AT5

Lessen voor de toekomst ‘De grootste bedreiging is nu dat we terug gaan naar de status quo.' zegt Provoost. 'Dat we vergeten hoe belangrijk het is dat er meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers en dat we vergeten dat de spits niet noodzakelijk is. We hebben niet meer asfalt nodig, we moeten niet met z'n allen tegelijk naar het werk gaan.' Deze periode legt de kwetsbaarheden van het leven in de stad bloot. ‘We hebben gezien hoe belangrijk de openbare ruimte is, hoe belangrijk groen is en parken. Hoe belangrijk een buitenruimte aan je huis is.’ Daar moeten we in de toekomst rekening mee houden. Want ondanks corona blijft de stad populair. 'De stad biedt een hoge dichtheid aan ervaringen. Het brengt andere mensen in je blikveld dan alleen je eigen bubbel.' Het zijn deze verschillen die leven in een stad interessant maken. Van de vermeende trek naar het platteland is dan ook nog geen sprake.

‘Ik hoop dat mensen niet te snel vergeten wat er nu gebeurd is. Er zitten grote lessen in deze periode. Harde lessen, en mensen moeten zich dat realiseren.’ Corona zorgt er in zekere zin voor dat we de grote opgave waar we als maatschappij voor staan helderder kunnen zien. Hiermee bedoelt Provoost bijvoorbeeld de klimaatverandering of de ‘belachelijke hoeveelheid die we consumeren', maar ook de migratiestromen en het onbeperkt reizen over de hele wereld. ' Deze periode geeft ons een unieke mogelijkheid om na te denken over hoe we het in de toekomst beter kunnen doen.