Zomerstorm Francis op komst: windstoten van 80 kilometer per uur

Net na middernacht worden de eerste gevolgen van de storm verwacht, laat meteoroloog Yannick Damen van Weeronline weten aan AT5. 'Het hoogtepunt zal plaatsvinden tussen 00.00 en 08.00, daarna zal het heel langzaam een beetje minder worden', vertelt Damen.

De windstoten kunnen in de kustgebieden uithalen naar iets meer dan 100 kilometer per uur. In de stad is dat iets minder en wordt er windkracht 6 verwacht, zo'n 80 kilometer per uur. Naast flinke windkracht kan het ook veel gaan regenen met kans op onweer.