Recherche start onderzoek na aantreffen van zwaargewonde man in Slotervaart

De recherche is een onderzoek gestart naar hoe de 40-jarige man die gisteravond is aangetroffen aan zijn verwondingen is gekomen. Volgens de politie geven de ernst van zijn verwondingen aanleiding om het als een misdrijf te onderzoeken.

Toch sluit de politie andere scenario's niet uit.

Gisteravond werd door een voorbijganger een zwaargewonde man aangetroffen aan het Christoffel Plantijnpad in Slotervaart. Het slachtoffer is een 40-jarige man die een zwervend bestaan leidde. De man is naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie vraagt mensen die informatie hebben of iets opvallends gezien hebben in de omgeving van het park om contact op te nemen.

Geen verband met vergelijkbare zaak

Drie weken geleden raakte ook een andere man zwaargewond in West. Ook in die zaak tast de politie in het duister over de mogelijke dader en het motief. De politie ziet vooralsnog geen verband tussen de twee gebeurtenissen.