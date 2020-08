Meldplicht voor feesten met meer dan honderd gasten

De meldplicht is ingesteld door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en is opgenomen in de noodverordening van de stad. Handhavers van de gemeente kunnen via de meldplicht makkelijker controleren of gasten van grotere feesten gehoor geven aan het houden van 1,5 meter afstand en of mensen in bijvoorbeeld feestzalen een vaste zitplaats hebben.

De veiligheidsregio, waarvan burgemeester Halsema de voorzitter is, besloot tot de maatregel om het snel stijgende aantal coronabesmettingen in de stad een halt toe te roepen. Uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat veel nieuwe besmettingen worden opgelopen op feesten, bruiloften en begrafenissen.

Directe sluiting of boete

Organisatoren van feesten met meer dan honderd gasten moeten het evenement 48 uur van te voren digitaal aanmelden bij de gemeente. Als een feest in een privéwoning gegeven wordt geldt de meldplicht niet. Bij dat soort feestjes, met vrienden en familie, wordt wel aangeraden om niet meer dan zes mensen thuis te ontvangen en ook dan dient iedereen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Organisatoren van partijen of eigenaren van feestzalen die zich niet aan de meldplicht houden, kunnen na een controle door de gemeente direct gesloten worden, of een voorwaardelijke boete verwachten.