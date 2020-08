Ajax is ook te sterk voor Hertha en wint zesde oefenduel op rij

Ajax heeft ook het zesde oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. Ditmaal was de ploeg van Erik ten Hag met 1-0 te sterk voor Hertha BSC. Eerder vandaag speelde Ajax ook al een oefenwedstrijd, Holstein Kiel werd op de Toekomst met 5-2 makkelijk aan de kant gezet.

Ajax, net terug van een trainingskamp in Oostenrijk, startte voortvarend tegen Hertha. Zakaria Labyad liet in de twaalfde minuut, net als tegen FC Utrecht zien dat hij een prima vrije trap in huis heeft (1-0). Diezelfde Labyad, die weer in de spits mocht beginnen, kreeg een grote kans op de 2-0 na mooi combinatiespel, maar keeper Alexander Schwolow stopte. De ploeg uit Berlijn, met ex-Ajacied Deyovaisio Zeefuik in de basis, kwam er in de eerste helft eigenlijk niet aan te pas, maar dat had ook te maken met de sterke Amsterdamse defensie, waarin Perr Schuurs naast Daley Blind werderom een sterke indruk maakte.

Neres

In de selectie tegen Hertha BSC was na negen maanden eindelijk weer plaats voor aanvaller David Neres die in de krankzinnige wedstrijd tegen Chelsea (4-4) zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. Nieuweling Mohammed Kudus mocht in de basis beginnen, Ryan Gravenberch en Quincy Promes ontbraken in de selectie door lichte klachten.