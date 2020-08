Supermarkt in Apollobuurt overvallen

Een Albert Heijn in de Gerrit van der Veenstraat is vanavond overvallen door een man met een mes. Mogelijk heeft de man hulp gehad van een handlanger.

Rond 21.45 uur kwam de man met het mes de winkel binnen en bedreigde hij het aanwezige personeel. Hij sprak Engels en droeg een zwarte regenjas met capuchon. Na de overval ging de man er op een scooter vandoor. Mogelijk is die scooter door iemand anders bestuurd.

Het is onduidelijk of de overvaller iets buit heeft weten te maken. De politie komt graag in contact met mensen die meer gezien hebben.