Halsema optimistisch over meer publiek in Arena

Dat zei ze vanochtend tijdens het Radio 1-programma 1 OP 1. Wel waarschuwde ze dat het toelaten van meer supporters ook afhankelijk is van het aantal coronabesmettingen in de stad en dat er ook gekeken wordt naar hoe bezoekers naar de Johan Cruijff Arena komen.

4500 kaarten

Op 13 augustus mocht er voor het eerst sinds het uitbreken van het coronavirus in Nederland weer publiek bij een wedstrijd van Ajax zijn. 4500 kaarten waren beschikbaar, daarvan werden er 2770 verkocht. Bezoekers kregen allemaal een persoonlijk tijdslot om het stadion binnen te komen, sommige fans moesten al anderhalf uur voor de wedstrijd aanwezig zijn.

'We hebben een afspraak met Ajax, nu gaan ze naar 6000 mensen, langzaam maar zeker hopen we het op te bouwen, omdat we heel goed begrijpen, zeker als je Ajaxfan bent, hoe belangrijk het is dat je dan wel je uitje hebt', zei Halsema. 'Ik ben ervan overtuigd dat de Johan Cruijff Arena het zelf heel goed kan organiseren en ze gedragen zich ook buitengewoon verantwoordelijk. Zowel Ajax als de directie van de Arena.'

Teststraat Schiphol

Ze wilde zich in het programma niet uitspreken over het 's avonds sluiten van de teststraat op Schiphol, waar veel kritiek over is omdat er in de avond ook vluchten uit landen met code oranje aankomen. 'Schiphol valt onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Kennemerland. Ik vind het echt heel erg aanmatigend om als burgemeester van Amsterdam daar ook oordelen over te vellen.'

Wel riep ze reizigers die klachten hebben op zich altijd te testen. 'Dus ik zou alleen maar willen zeggen, kom je van Schiphol, heb je je daar niet kunnen testen, heb je klachten, als je in Amsterdam aankomt, ga naar de GGD.'