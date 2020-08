Hoe werkt het ICD-kastje van Daley Blind?

Er ging gisteravond een huivering door de Johan Cruijff Arena toen Daley Blind tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Hertha BSC in elkaar zakte en op de grond ging liggen. Reden hiervoor was zijn ICD-kastje dat afging. Maar wat is dat precies voor kastje? En hoe werkt het?

Daley Blind tijdens een training - Jarno Grob/AT5

Op 10 december vorig jaar, tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Valencia, viel Daley Blind uit het niets op de grond. Na afloop werd door Ajax naar buiten gebracht dat Blind een hartspierontsteking had. Eerder vertelde cardioloog Robert Riezebos van het OLVG hier al over aan AT5 dat een hartspierontsteking, zoals bij Daley Blind, in negen van de tien gevallen wordt veroorzaakt door een virale infectie.

Afgaan van ICD-kastje Gister tijdens de oefenwedstrijd van Ajax ging het ICD-kastje van Daley Blind af, met als gevolg een in elkaar zakkende voetballer. ‘Een ICD-kastje gaat af als iemand een gevaarlijk hartritmestoornis krijgt’ zegt David Smeekes, als arts werkzaam bij de Hartstichting. ‘Wat er gebeurt is dat het kastje het hart continu in de gaten houdt. Als het apparaatje een aanwijzing krijgt dat er een stoornis optreedt dan geeft het een schok die als het ware je hart reset. Wanneer je een schok krijgt kun je even wegvallen, maar als het kastje goed werkt komt je hart daarna weer in een normaal ritme.’

Onderhuidse defibrillator Als gevolg van de ontsteking is er bij de verdediger een zogeheten subcutane ICD geplaatst: een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator, een soort pacemaker. Het is een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartritmestoornissen. De ICD zendt elektrische schokken uit om het normale hartritme te herstellen. Dit kan een hartstilstand voorkomen. Bij een subcutane ICD, zoals Daley Blind draagt, wordt er een elektrode onder de huid aan de linkerkant van de borstkas vastgemaakt.

