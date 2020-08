Coronabanners niet stormbestendig: Kalverstraat en Nieuwendijk ontruimd

'Er is blijkbaar niet goed over nagedacht dat de coronabanners ook stormproof moeten zijn'

De ondernemers van de Kalverstraat balen dat de straat ontruimd is, maar zijn toch blij met het snelle handelen van de politie. 'Het is goed dat er zo snel gehandeld is door de hulpdiensten, want winkelend publiek moet niet gewond raken. Maar het is wel de zoveelste tegenvaller. Mijn hemel er blijft de ondernemers niet veel bespaard', vertelt Straatmanager van de Kalverstraat, Pauline Buurma, aan AT5.

Ze hoopt dat de straten snel open kunnen, zodat ondernemers weer klanten kunnen ontvangen. 'Er hangen zo'n dertig banners alleen al in de Kalverstraat. Dus we hopen dat de buizen er snel uitgehaald kunnen worden. Er is blijkbaar niet goed over nagedacht dat de coronabanners ook stormproof moeten zijn.'