Opleiding verpleegkunde populair: 'Gezien hoe betekenisvol het werk is'

Afgelopen periode lieten Amsterdammers, door middel van applaus en vuurwerkshows, meerdere keren hun waardering blijken voor het zorgpersoneel. Waardering alom dus voor de beroepsgroep en dat merken ze bij de hogescholen in de stad. Bij Hogeschool Inholland zijn de aanmeldingen voor de opleiding verpleegkunde met maar liefst 29 procent gestegen. Bij HvA is dat 13 procent.

Volgens Mirjam van Leeuwen, docent verpleegkundige is deze stijging logisch. 'Mede door alle klapconcerten voor het zorgpersoneel, die in maart door de hele stad gehoord konden worden, voelen nieuwe studenten zich extra gemotiveerd om hun steentje bij te dragen.'

'Iedereen heeft gezien wat voor betekenisvol werk je doet en hoe het wordt gewaardeerd in de samenleving'

Julia Keizers werkte tijdens de coronacrisis in een verzorgingstehuis en dat was een intense ervaring. 'Het was echt heel erg, dat je tegen iemand moet zeggen dat ze hun zoon misschien niet meer kunnen zien. Op dat moment ben je gewoon alles voor ze.' Na die periode besloot ze zich meteen aan te melden voor de studie.