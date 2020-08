Zomerstorm Francis zorgt voor onrustig nachtje bij bomenliefhebber Hans Kaljee

Ook buurtbewoner Guy had een spannend ochtendje, de politie hing vanochtend aan de lijn met het nieuws dat zijn auto precies naast de omgevallen boom stond. 'Ik schrik me natuurlijk dood. Ik ben hier zo snel mogelijk heengekomen en tot mijn grote verbazing was hij nog helemaal heel!'

Het lijkt gelukkig mee te vallen, al is er wel een aantal bomen gesneuveld vannacht. 'Het is altijd weer teleurstellend als zo'n boom tegen de vlakte ligt', zegt Kaljee terwijl hij naar een omgevallen boom op de Egelantiersgracht kijkt.

'Het was echt een ravage'

Op een flink aantal andere plekken zorgde Francis ook voor schade. Op de Oostenburgergracht zaten bewoners om 3 uur vannacht rechtop in bed toen een boom tegen de gevel viel. 'Oh mijn god, het leek wel een bom!', zegt een geschrokken buurvrouw. 'Het was echt een ravage', valt een ander haar bij. 'Ik dacht nog fiets, auto, buren, leeft iedereen nog?'

Voor bomenliefhebbers is storm overigens niet alleen maar slecht nieuws, bomen worden ook sterker van een beetje wind. 'Bomen leren echt van de wind. Hoe vaker het waait, hoe meer het stormt, hoe steviger ze worden. En hoe dikker de boom, hoe steviger het wortelgestel', legt Kaljee uit. De gemeente controleert overigens al haar bomen jaarlijks, maar toch is volgens Kaljee nooit met honderd procent zekerheid te zeggen of een boom gezond is.

Uiteindelijke schade

Hoeveel schade Francis uiteindelijk heeft aangericht zal pas over een paar weken blijken. Dan is alles pas opgeruimd en in kaart gebracht.