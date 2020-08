Partijen kritisch over verdeling kunstsubsidies

Zowel coalitie- als oppositiepartijen hebben zich vanmiddag in de Stopera kritisch uitgelaten over de verdeling van kunstsubsidies. Verantwoordelijk wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur). Wethouder Meliani had al aangegeven dat er een evaluatie komt.

Tijdens een commissievergadering werd er gesproken over de vierjarige subsidie die het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft verdeeld. Een aantal instellingen viel in eerste instantie onverwacht buiten de boot, zoals museum Ons' Lieve Heer Op Solder. Gisteren werd bekend dat voor dat museum een uitzondering is gemaakt, uit een andere pot is geld gehaald .

'Ik voel me hier niet prettig bij en wil het hier verder over hebben'

Ook de diversiteitseisen voor de subsidie kwamen, zoals dit jaar vaker was gebeurd, ter sprake. VVD-raadslid Dorienke de Grave-Verkerk omschreef ze als 'vinklijsten over kleur'. Forum voor Democratie-fractievoorzitter Nanninga wees erop dat het archief voor zwarte geschiedenis The Black Archives dit jaar voor het eerst wel deze subsidie heeft geregen. 'Het kan niet zo zijn dat ons erfgoed aan een zijden draadje hangt en dat weg-met-ons-activisme fluitend tonnen oplevert.'

'Ik denk dat dit niet de optimale verdeling van middelen is geweest', concludeerde CDA-fractievoorzitter en lid van de oppositie Diederik Boomsma. Maar ook coalitiepartijen waren niet altijd gelukkig. Zo vond PvdA'er Hendrik Jan Biemond dat de gemeenteraad meer betrokken moet zijn. En D66-raadslid Marijn Bosman was verbaasd dat goed beoordeelde Amsterdamse initiatieven waren afgevallen omdat er volgens haar alleen naar aantallen aanvragen was gekeken. 'Ik voel me hier niet prettig bij en wil het hier verder over hebben.'

'Waar we op uitkomen, is dat we met zijn allen besluiten dat er geëvalueerd moet worden'

Meliani zei dat Amsterdam een 'superdiverse stad' is en dat ze wil dat veel voorzieningen, plekken en organisaties voor iedereen toegankelijk zijn. 'Maar het is niet zo dat we zeggen, jullie doen het niet goed op personeel, daarom wijzen we jullie af. Er zijn meerdere criteria.' Zo kan het ook voldoende zijn als er nu geen 'diverse' raad van bestuur en organisatie is en er plannen zijn om daar verandering in te brengen.

'Waar we op uitkomen, is dat we met zijn allen besluiten dat er geëvalueerd moet worden, dat gaan we ook doen', zei Meliani naar aanleiding van de andere kritische opmerkingen van de raadsleden. De verdeling van de kunstsubsidies wordt over een paar weken besproken in een gemeenteraadsvergadering.