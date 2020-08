Basisschool De Ster twee dagen dicht om met corona besmet personeelslid

Leerlingen van openbare basisschool De Ster in Gein kunnen de komende twee dagen niet naar school. Een medewerker van de basisschool is positief getest op het coronavirus en daardoor moeten ook andere medewerkers zich laten testen.

Directeur Romina Ferrari heeft de ouders van alle leerlingen een mail gestuurd. Ze schrijft te hopen dat de school maandag weer open kan. In afwachting van de testuitslagen moeten de medewerkers thuisblijven. Alle ouders zijn ook via de telefoon door de school op de hoogte gesteld van de situatie.

Voorrang in de teststraat

Harry Dobbelaar van Stichting Zonova, waar de school onder valt, reageert vanochtend tegenover AT5 op de situatie. 'Het is een hele vervelende situatie, vooral voor de leerlingen en leraren. Uit voorzorg moeten mensen getest worden.' Het gaat om ongeveer vijf tot acht medewerkers. Sommigen van hen laten zich preventief testen, anderen omdat de richtlijn van de GGD dat voorschrijft.

Hij heeft intensief contact met de GGD, de gezondheidsdienst heeft hem toegezegd dat alle medewerkers zaterdag en uiterlijk zondag de uitslag van hun coronatest krijgen. Toch hoopt hij dat leraren in de toekomst voorrang krijgen bij de coronateststraat. Mogelijk had de school dan vrijdag al weer open kunnen zijn. 'Het zou mooi zijn als leraren aan de groep van cruciale beroepen worden toegevoegd. We hebben daar goed overleg over met wethouder Moorman.'

Hoop op negatieve testen

Dobbelaar zegt dat de adviezen van de GGD strikt opgevolgd worden. De gezondheidsdienst en een jeugdarts hebben daarover nauw contact met de directeur van de school. 'We verwachten dat de school maandag weer open kan. Zondag zullen wij de ouders daarover berichten. Natuurlijk hopen we dat de andere medewerkers negatief testen.'