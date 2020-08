Angst in Holendrecht na beschieting woning: 'Wat betekent dit voor onze veiligheid?'

Bewoners van het Nieuwersluishof in Holendrecht zaten vannacht rechtop in hun bed toen een van de woningen onder vuur werd genomen. Het gaat om de woning van de moeder van rapper Bigidagoe. De 23-jarige man werd dinsdag neergeschoten in de Rivierenbuurt.

Het raam is doorzeefd met kogels en ook in de muur zitten meerdere kogelgaten. 'We zijn allemaal geschrokken. Iedereen is nog steeds wakker en we kunnen het nog geen plek geven', vertelt een buurvrouw.

De rapper is een bekend figuur in de wijk. 'Ze zijn duidelijk niet klaar met hem. En ik vraag mij af wat er gaat gebeuren met onze veiligheid. Als buren', zegt een van hen. 'Ik ken die jongen al sinds hij een baby is', vertelt de andere buurvrouw. 'Ik vind het wel verschrikkelijk. Ik ben blij dat het bij de buurvrouw niet naar binnen is gegaan. En ook niet bij ons.'

Bij de beschieting is niemand gewond geraakt. De politie laat weten dat de schutter nog niet gevonden is en dat er wordt gekeken of er een verband is tussen de schietpartij op dinsdag in de Vechtstraat. In dezelfde straat werd in de nacht van dinsdag op woensdag ook een woning beschoten, de politie onderzoekt ook of dat iets met de andere twee incidenten te maken heeft.