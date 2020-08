Verdachte aangehouden in onderzoek naar schietpartij Panamalaan

De politie heeft een persoon aangehouden die er van verdacht wordt betrokken te zijn bij een dodelijke schietpartij bij de Panamalaan. Een 29-jarige man werd op 3 mei beschoten nabij het Funenpark. Toen de huldiensten arriveerden was de man al overleden.

Er is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart naar aanleiding van de zaak. De verdachte zit in alle beperkingen en zal vandaag worden voorgeleid.

Uitgebrande auto

Na de dodelijke schietpartij werd tientallen meters verderop een uitgebrande BMW gevonden. De politie ging er daarom vanuit dat de auto bij het incident gebruikt is, al is niet duidelijk op welke manier. Meerdere aanhoudingen in de zaak worden niet uitgesloten.