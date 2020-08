Minderjarige jongen aangehouden na steekpartij in West

De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij op de Jan van Galenstraat in West. Een jongen raakte hierbij lichtgewond.

Het steekincident gebeurde gistermiddag tussen 12.45 en 13.15 uur ter hoogte van de Albert Heijn. Het slachtoffer is in zijn rug gestoken. Hij is lichtgewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis.

De twee minderjarigen zijn leerlingen van het Marcanti College, een school voor middelbaar onderwijs aan de Jan van Galenstraat. 'Het incident gebeurde buiten de school, dus wij zijn er verder niet bij betrokken', vertelt directeur Steven Tan. 'Maar uiteraard verlenen we in kader van het onderzoek alle medewerking aan de politie.'

De verdachte die is aangehouden wordt vandaag gehoord. Het motief van het steekincident is nog niet duidelijk.