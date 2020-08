Historische brug Bullebak wordt vervangen: 'Een complexe klus die twee jaar gaat duren'

De Bullebak, de monumentale brug in de Marnixstraat over de Brouwersgracht, wordt vervangen. Een enorme klus. In het AT5 programma Het Verkeer nemen we een kijkje bij de werkzaamheden die deze week zijn gestart. De komende twee jaar is de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers zijn er geen gevolgen.

Dat de Bullebak echt aan vervanging toe is benadrukt ook omgevingsmanager Annemieke van Baar. 'De brug is meer dan honderd jaar oud en kent al lange tijd problemen met openen en sluiten.' Het binnenwerk van de brug wordt eruit gehaald en volledig vernieuwd. Ook de funderingspalen worden vervangen. Wie bang is dat de oude brug zijn charme verliest hoeft niet bang te zijn. 'Het is een monumentale brug dus hij komt precies hetzelfde terug maar dan gerestaureerd', legt Van Baar uit. Het enige dat straks anders is, is dat er slagbomen komen.

Bewoners en voorbijgangers die we spreken zijn blij dat de brug wordt aangepakt. 'Het ziet er nu niet uit', vertelt een jongeman al wijzend naar het wegdek op de brug. En de brug maakt veel lawaai vertelt een dame die op de hoek woont. 'Als er een tram of bus overheen rijdt dan schudt mijn huis een beetje.'

Het is complex, we werken op een postzegel

De vervanging van de brug is een ingewikkelde klus omdat de brug is ingeklemd tussen kwetsbare kademuren en er veel kabels en leidingen onder de grond liggen. 'Wat het ook complex maakt is dat we op een postzegel werken daarom proberen we zoveel mogelijk vanaf het water te doen', aldus Van Baar.

Brug twee jaar dicht voor gemotoriseerd verkeer

Tijdens de werkzaamheden is de Bullebak afgesloten voor trams, bussen en auto's. Er is een tijdelijke tramhalte gebouwd net voor de brug ter hoogte van de Eerste Marnixdwarsstraat. Bus 18 en 21 rijden een andere route en gaan via de Haarlemmerweg naar Centraal Station. Autoverkeer wordt via de Nassaukade omgeleid.

Fietsers en voetgangers kunnen via de Bullebak de Brouwersgracht blijven oversteken tot er een tijdelijke hulpbrug is gebouwd die naar verwachting in het voorjaar van 2021 klaar is. Deze is ook bedoeld voor de brandweer.

De werkzaamheden aan de Bullebak moeten in 2022 klaar zijn. 'Het gaat nu twee jaar heel veel overlast geven. Maar op lange termijn is het natuurlijk fijn dat de brug vernieuwd wordt', sluit een bewoner af.