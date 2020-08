Uitgaan in coronatijd: De Nacht Van vanaf vrijdag te zien bij AT5

Er mag immers, beetje bij beetje, weer voorzichtig gefeest worden. Maar hoe doen Amsterdamse feestorganisaotren en -gangers dit precies?

Die vraag staat centraal in De Nacht Van. Presentator Luuk Dresen gaat in de eerste aflevering langs bij Joep de Bruin van eventorganisatie Happy Feelings. Normaal gesproken goed voor zo'n honderdduizend feestvierders per jaar, maar door corona opereert het bedrijf nu op een hele andere schaal.