Ajax-verdediger Schuurs debuteert in selectie Oranje

De 20-jarige Limburger zat al in de voorselectie die vorige week bekend werd gemaakt en kan nu dus daadwerkelijk gaan denken aan een debuut in het oranje shirt. Met Donny van de Beek en Quincy Promes zijn twee ploeggenoten van Schuurs bij Ajax opgeroepen.



Afwezige in de selectie van interim-trainer Dwight Lodeweges is Daley Blind, normaal een vaste waarde in de Oranje-selectie. Blind ging dinsdag in het oefenduel met Hertha BSC opeens naar de grond. Naar later bleek was dit omdat zijn ICD, een soort pacemaker, plotseling afging. In afwachting van de uitslag van een onderzoek bij de cardioloog traint Blind op dit moment niet mee bij Ajax en ook de aanstaande wedstrijden bij Oranje zal hij dus missen.

Niet in quarantaine

Eerder vandaag werd bekend dat minister van Sport Tamara van Ark voor Oranje-internationals een uitzondering maakt op de coronaregels. De internationals die uit zogenaamde oranje-gebieden (onder meer Frankrijk en Spanje) komen, hoeven in tegenstelling tot andere reizigers niet tien dagen in quarantaine.

Van Ark honoreert hiermee het verzoek van de KNVB. De uitzondering geldt vooralsnog wel alleen voor de voetballers van Oranje. Voor andere sporters blijft gelden dat ze tien dagen in quarantaine moeten.