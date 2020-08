Leraren en schooldirecteuren willen voorrang bij coronatesten: 'We zien nu al dat het fout gaat'

Schoolbesturen en leraren verwachten grote problemen als er niet efficiënter getest wordt op corona. Nu moeten ze vaak dagen wachten voordat ze weten of ze positief zijn. Vaak is dat niet zo, maar dan is de leraar toch weg voor de klas en moeten de leerlingen naar huis, zo wordt gevreesd.

Bij basisschool de Ster in Zuidoost is het al zover. Een leraar testte positief op corona, waarop ook andere leerkrachten een test moesten laten afnemen. Dat duurt een paar dagen. En dus is de school dicht. Schoolbestuurder Harry Dobbelaar van Zonova, waar twintig scholen onder vallen, zegt geen andere keus te hebben. 'De wachtrijen zijn lang. In dit geval moesten we besluiten om de school een paar dagen dicht te doen. Zondag weten we of we maandag weer open gaan.'

AT5

Op een plein in Bos en Lommer spreken we leraar Thijs Roovers. Hij is licht verkouden en zal zich dus moeten laten testen. 'Ik hoop dat ik dit weekend een uitslag krijg en dan maandag weer voor de klas kan staan.' En als dat niet het geval is? 'Dan zal ik thuis moeten blijven en zal mijn klas van 25 leerlingen ook naar huis moeten, helaas.'

Quote 'We doen een beroep op de GGD voor een priority lane voor leraren' schoolbestuurder harry dobbelaar

Het is een puzzel, zegt bestuurder Dobbelaar. Hij wil dan ook dat leraren niet onnodig thuis zitten en pleit ervoor dat leraren voorrang krijgen bij het testen van corona. 'We doen dan ook een beroep op de GGD voor een soort priority lane.' Roovers, die ook aangesloten is bij het Lerarencollectief, valt hem bij. 'We zijn in gesprek met de politiek en de GGD, maar er moet snel iets gebeuren. We zien nu al dat het fout gaat.'

Sneltoets Het is nog maar de vraag of de leraren krijgen wat ze willen. Minister Hugo de Jonge gaf gisteren aan dat de voorrang voor leraren lastig te regelen valt. Een woordvoerder van wethouder Marjolein Moorman van Onderwijs zegt dat er volgend week wel een telefonische sneltoets komt voor scholen zodat ze sneller met de GGD in contact kunnen komen. Wat er verder nog mogelijk is, daarover wordt nog gepraat.

Lees ook Stad Basisschool De Ster twee dagen dicht om met corona besmet personeelslid