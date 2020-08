Politie treft geladen vuurwapen aan bij verkeerscontrole

De politie heeft deze week een geladen vuurwapen aangetroffen bij een verkeerscontrole aan de Lodewijk van Deysselstraat in West.

Bij de controle bleek de auto onverzekerd. Bovendien werd de auto bestuurd door iemand die een ongeldig verklaard rijbewijs had. De eigenaar van de auto zat als bijrijder in de auto. Er zaten nog twee mensen in de auto. Een van hen werd begin dit jaar nog verdacht van vuurwapenbezit.

Alle inzittenden werden vervolgens gefouilleerd en de auto is doorzocht. Daarbij trof de politie een geladen revolver aan. Alle inzittenden zijn hierna aangehouden. Twee verdachten werden na onderzoek vrijgelaten, de andere twee zijn vrijdag voorgeleid bij de Rechter Commissaris. Ook kreeg de bestuurder een proces verbaal voor het rijden met een ongeldig rijbewijs.