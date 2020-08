Halsema sluit terugkeer mondkapjes niet uit, maar dan in 'openbare, publieke binnenruimtes'

Burgemeester Halsema heeft geen spijt van de mondkapjesplicht op drukke plekken in de stad zoals de Kalverstraat, de Albert Cuypmarkt en de Wallen. Volgende week stopt de proef, maar ze sluit niet uit dat de mondkapjes in de stad terugkeren, maar dan wel in 'openbare, publieke binnenruimtes'. Dat zegt Halsema in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester.

Dat was één van de redenen om te kijken naar alternatieve maatregelen, zoals het verplicht dragen van een mondkapje. Vanwege de aanhoudende drukte vroegen winkeliers daar in eerste instantie zélf om. Al snel na de invoering, begin augustus, ontstond onvrede . Zo zagen winkeliers in de Kalverstraat hun omzet tot 40 procent afnemen. De proef stopt begin volgende week.

Toch heeft Halsema geen spijt van de maatregel. 'Ik ben wel blij dat we het hebben gedaan. Ik sluit ook niet uit dat, na de evaluaties en bij een sterk stijgend aantal besmettingen, we het in ieder geval, in binnenruimtes, misschien eens terug moeten laten keren. In openbare, publieke ruimtes.'

Want mondkapjes kunnen volgens Halsema een rol spelen in het terugdringen van het coronavirus. 'Het gaf wel nieuw bewustzijn bij mensen. Dat bleek ook uit een eerste rapportage. En dat was ook mijn belangrijkste bedoeling ermee. Je hoopt toch dat met het mondkapje de ziekte terugkeert in het straatbeeld, waardoor het bewustzijn bij mensen groter wordt.'

Ze verwacht niet dat zo'n maatregel op korte termijn nodig zal zijn. 'We gaan er voorlopig maar vanuit dat we het virus wat beter onder controle krijgen', aldus de burgemeester.

Kijk hieronder het hele Gesprek met de Burgemeester: