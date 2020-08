Eerste clubjes voor ouderen beginnen weer: 'Wanneer is de bingo?'

Na maandenlang 'extra voorzichtig' te zijn, groeit bij een deel van de ouderen de behoefte om het leven weer wat meer op te pakken. De eerste clubjes gaan daarom alweer van start. Toch durft nog lang niet iedereen dat aan. 'Sommige ouderen plaatsen zichzelf juist in thuisisolatie.'

De coronaregels zijn de laatste tijd weer wat strenger geworden. Toch is er een stuk meer mogelijk dan in het begin van de crisis. Dat geldt in elk geval voor bepaalde groepen binnen de samenleving. Want hoewel ouderen bijvoorbeeld ook weer wat vaker bezoek mogen ontvangen, wordt hen constant op het hart gedrukt om toch vooral voorzichtig te zijn. Dat is ook nodig, aangezien zij tot de risicogroep behoren. Maar aan de andere kant zitten sommige senioren daardoor ook al maandenlang binnen. Thuis-isolement Er bestaan daarin grote verschillen, want de groep 65-plussers is nou eenmaal heel groot, benadrukt ouderenbond ANBO. 'Een deel van de ouderen doet weer meer: bezoek ontvangen en op pad gaan. Maar we horen ook dat sommige ouderen heel voorzichtig en afwachtend zijn.' Zij zouden zichzelf zelfs 'in een soort thuis-isolement plaatsen, met eenzaamheid als gevolg'.

Quote 'Vitale ouderen kunnen in principe weer hetzelfde doen als mensen van een jongere leeftijd' ANBO

Zelf adviseert de ouderenbond om de coronamaatregelen zeker in acht te nemen en voorzichtig te blijven. 'Maar er zijn gelukkig ook veel vitale ouderen. Zij kunnen in principe weer hetzelfde doen als mensen van een jongere leeftijd.' Activiteiten Sommige ouderen pakken dan ook weer wat meer activiteiten op. En dan blijft het niet bij familiebezoek: in september gaan ook alweer een aantal clubjes en verenigingen van start. Hier wordt verschillend tegenaan gekeken, vertelt ouderenbond ANBO. 'Sommige clubs beginnen weer, maar er zijn ook nog verenigingen die nog niet starten. Dat ligt er vaak aan wat hun leden willen en is afhankelijk van de mogelijkheid om de coronamaatregelen na te leven.'

Wikimedia

Laten we daarbij eens een klassieker als voorbeeld nemen: de bingo. Bij Civic Amsterdam zijn ze daar bijvoorbeeld nog terughoudend in. 'Voorlopig gaat de bingo voor Senioren niet door. We zijn voorzichtig met ouderen. En zij zijn dat zelf trouwens ook, we zien hen hier nog nauwelijks.'

Quote 'Ik word constant op straat aangehouden: wanneer begint de bingo weer?' organistor bingo bij de meeuw in noord

Maar bij Huis van de Wijk De Meeuw in Noord staan de bingospelers alweer te popelen. 'Ik word constant op straat aangehouden: wanneer beginnen we weer?', vertelt de organisator. De ouderen die zij spreekt maken zich over het algemeen dan ook niet zo'n zorgen. 'Ze geven aan dat ze hun leven al hebben gehad. Maar we nemen natuurlijk wel coronamaatregelen, voordat de bingo weer begint.' De eerste editie daarvan zal plaatsvinden op 27 september. Maar de voorbereidingen zijn nu al in volle gang. 'We verwachten ongeveer 30 mensen te kunnen ontvangen. Deze week zetten we de tafels vast neer, om te bekijken hoeveel er daadwerkelijk kan qua ruimte.' Ouderen afschermen? De eerste stappen worden dus gezet zodat ouderen hun activiteiten weer op kunnen pakken. Maar tegelijkertijd gaan er geluiden op om hen juist meer af te schermen. Zodat de rest van Nederland weer meer bewegingsvrijheid krijgt, is het idee. Jongeren lopen immers een stuk minder risico om besmet te raken, of om daar ernstige gevolgen van te ondervinden. Waarom moeten zij dan beperkt worden, is een vraag die de laatste tijd vaker gesteld wordt. Ook verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT) hebben hierover een discussie aangewakkerd. Maar volgens ouderenbond ANBO zet zoiets 'generaties tegen elkaar op'.

Quote 'Laten we onderscheid maken tussen kwetsbare en vitale ouderen. Scheer niet iedereen over één kam' anbo