Stad Met de scooter naar Londen: 'Ga uit je comfortzone, doe iets meer!'

Ja, het is coronatijd maar dat houdt vlogger QuatroByVeks (26) niet tegen om avonturen te beleven. Eerder ging hij al met zijn oranje scooter naar Antwerpen, Parijs en Dortmund en nu heeft hij zijn pijlen op Londen gericht. In Kraaiennest onderzoekt hij voor Wij Zijn Amsterdam of anderen - ook in deze tijden van quarantaine en mondkapjes - het avontuur er nog een beetje inhouden. 'Doe iets meer!'

'Met de scooter naar Londen? Dat gaat niet, broer.' Of: 'Een ziek idee, een echt avontuur.' De reacties op het plan van QuatroByVeks om met de scooter naar Londen te rijden, verschillen nogal in Kraaiennest. Eigenlijk had hij dit weekend willen gaan, maar vanwege de verlichte quarantaine heeft hij de trip nog even uitgesteld. Maar zodra het kan, reist hij af naar Londen. En ja, dat doet hij met zijn oranje 'scootje'. Bloed, zweet en tranen Die scooter heeft al heel wat van Europa gezien. Voor zijn eerste vlog reisde hij met hetzelfde oranje gevaarte naar Antwerpen, een experiment dat goed afliep en smaakte naar meer. Afgelopen jaar was een trip met de scooter naar Parijs het hoogtepunt van de zomer. Die trip was een succes, maar kostte hem veel 'bloed, zweet en tranen'. Nadat de achterband lek ging, haalde hij Parijs maar net. Terugrijden kon niet meer, zijn vrienden kwamen hem - en zijn scooter - ophalen met een busje.

Quote 'Ga erop uit. Pak je scooter, ga naar Rusland, ga lopen naar Lelystad' QuatroByVeks, vlogger

Zoeken de mensen in Kraaiennest ook af en toe wat avontuur? Een bezoeker van de markt noemt zich zijn hele leven al 'een avonturier': 'Mijn avontuur is dat ik blij ben dat ik in het leven sta. Ik ontmoet nu jou, ik ben een mensenvriend.' Een man in een kleurige scootmobiel zegt ook van avonturen te houden. Hij gaat daarvoor graag naar plekken die hij nog niet kent. 'Ik ga naar de havens in Rotterdam, ik ga naar de dieren in Artis, ik ga op een rondvaartboot. Allemaal met mijn scootmobiel.' Ondanks zijn eigen ervaringen op de scooter is Veks onder de indruk: 'Met de scootmobiel! Wauw! Grote plannen Veks heeft niet alleen voor dit jaar, maar ook voor daarna nog grootse plannen. Eerst wil hij dus zo snel mogelijk naar Londen en daarna, in 2021, wil hij per scooter naar Italië. Het liefst voor een goed doel én met een nieuwe scooter, want deze gaat dat niet meer redden. Zijn avonturen hebben hem veel gebracht. 'Je doet veel ervaringen op als mens. Je leert ervan.' Veks moedigt dan ook iedereen aan het avontuur op te zoeken. 'Ik zie veel mensen die teveel in hun comfortzone blijven. Maar ik vind, ga erop uit. Pak je scooter, ga naar Rusland, ga lopen naar Lelystad. Wees avontuurlijk. Doe iets meer!'