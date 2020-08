112 Burgemeester sluit door geweld geteisterde kapperszaak Slotermeerlaan

Barbershop Alles in Bedrijf is op last van burgemeester Halsema per direct gesloten. De zaak werd gisternacht getroffen door explosieven, vannacht werd het pand beschoten. De politie is bezig met onderzoek.

De burgemeester heeft hiertoe besloten omdat beide incidenten het veiligheidsgevoel en de openbare orde in de buurt hebben aangetast, is in een persbericht te lezen. De sluiting is voor onbepaalde tijd. Beschoten In de nacht van donderdag op vrijdag werden er explosieven, vermoedelijk zwaar vuurwerk, tot ontploffing gebracht bij de zaak waardoor een ruit sneuvelde. Vannacht werd het pand rond 04.20 uur vanaf een motorscooter meermaals onder vuur genomen. Niemand raakte hierbij gewond. Aangifte Eigenaar van de zaak is kickbokser Aziz Kallah, hij heeft voor beide incidenten aangifte gedaan. 'We zijn volop bezig met camerabeelden. De sporen zijn vrijgesteld en daar wordt kritisch naar gekeken', zegt politiewoordvoerder Nabil Ou-Aissa.

Overlast hangjongeren De buurt kampt al een langere periode met overlast van groepen hangjongeren. Volgens buurtbewoners staan zij 's avonds met dure auto's, lachgas en muziek. Daarom vermoedden zij dat de explosie van donderdagnacht door hen was veroorzaakt. Of de hangjongeren er daadwerkelijk iets mee te maken hebben is nog maar de vraag. 'Naar de aanleiding en achtergrond doen we uitgebreid onderzoek', zegt de politiewoordvoerder. 'Welke rol de jeugd daarin speelt kunnen we op dit moment geen conclusie over trekken.' De politie roept getuigen op zich te melden.