Minder geweldsincidenten dan in de jaren '90, maar voelen we ons ook veiliger?

De geweldsexplosie van de afgelopen tijd hakt er bij veel Amsterdammers flink in. Schietpartijen, explosies en rivaliserende jeugdbendes die elkaar te lijf gaan met wapens. Politiechef Frank Paauw benadrukte deze week dat Amsterdam een stuk veiliger is dan in de jaren '80 en '90. Maar betekent dat ook dat we ons veiliger voelen?

We bespreken het met oud-hoofdcommissaris Joop van Riessen en criminoloog Jasper van der Kemp. 'Natuurlijk heeft Frank Paauw gelijk', zegt Van Riessen lachend. 'Het is iets veiliger geworden, maar mensen voelen dat niet.'

Het aantal moorden daalt al jaren. In 1996 waren het er 42. Vorig jaar is dat gehalveerd naar 20 moorden. Toch maakt dat niet veel uit voor het veiligheidsgevoel bij de Amsterdammers. 'Dat is inderdaad heel apart', zegt Van der Kemp. 'Er is niet een hele duidelijke relatie tussen hoe veilig het is en hoe veilig mensen zich voelen. Dat is niet een op een aan elkaar te relateren.'

Van Riessen kan zich nog veel ernstige delicten uit zijn diensttijd herinneren, bijvoorbeeld een schietpartij van 20 jaar geleden op het Gelderlandplein toen crimineel Sam Klepper werd vermoord. 'Hij liep hier met zijn bodyguard toen Klepper werd doodgeschoten. Zijn bodyguard begon toen ook te schieten en daarbij werd ook een 80-jarige voorbijganger in zijn been geraakt.'

Minder geweldsdelicten

Dat er nu minder geweldsdelicten zijn kan er aan bijdragen dat we ons angstiger zijn gaan voelen. Zo spelen er volgens de criminoloog meer factoren mee. 'Veligheidsgevoelens hebben ook te maken met in hoeverre mensen last hebben van overlast', legt Van der Kemp uit. 'En zo zijn er heel veel zaken die meespelen in die gevoelens die niet per se gerelateerd zijn aan dat wat er daadwerkelijk gebeurt.'

Toch is de criminoloog niet heel verbaasd dat dit gevoel overheerst. 'Er zijn nu een aantal keer vlak achter elkaar gewelddadige incidenten geweest. Daar was veel aandacht voor, dus dat mensen daar op reageren is natuurlijk heel logisch.'