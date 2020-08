Ajax bindt Eintracht Frankfurt aan zegekar in voorbereiding op het nieuwe seizoen

Ajax heeft de zegereeks in de voorbereiding op het seizoen voortgezet tegen het Duitse Eintracht Frankfurt. In de Johan Cruijff Arena won de ploeg van Erik ten Hag met 2-1 door goals van Promes en Kudus.

Een cadeautje van Frankfurt kwam in de voeten van Traoré die niet voor eigen succes ging, maar de bal panklaar neerlegde voor Promes. Diezelfde Promes had er zomaar nog twee kunnen maken in de eerste helft, maar zijn schoten vonden lat en paal.

Bij Eintracht Frankfurt zat spits Bas Dost bij de selectie. De Nederlander werd in februari 2011 verrast door Ajaxfans Kale en Kokkie met een Ajax-pyjama . Dost was een maand eerder dichtbij een transfer van Heerenveen naar Ajax, maar ook die ging niet door. Een grote teleurstelling voor de spits, die volgens zijn zaakwaarnemer vroeger zelfs in een Ajax-pyjama sliep. Dost viel vandaag tien minuten voor tijd in.

Donny van de Beek ontbrak in de wedstrijdselectie. Trainer Erik ten Hag bevestigde voor de wedstrijd bij Ziggo Sport Voetbal dat dat inderdaad te maken heeft met ontwikkelingen op het gebied van een mogelijke transfer. De middenvelder staat al langer in de belangstelling van Manchester United. Daar kwam afgelopen week het gerucht bij dat FC Barcelona, met kersverse trainer Ronald Koeman, geïnteresseerd is in Van de Beek. Lang leek het erop dat Real Madrid de volgende stop voor de speler zou zijn, die transfer ketste af. Van de Beek nam vanavond gewoon plaats op de tribune om zijn teamgenoten aan te moedigen.

Tweede helft

Mohammed Kudus mocht in de tweede helft minuten maken, Ten Hag bracht hem in het veld voor Lassina Traoré. Hij tekende na twee minuten voor zijn eerste goal in het shirt van Ajax. Een paar minuten later deed Frankfurt eindelijk wat terug via André Silva die de 2-1 binnen tikte. David Neres mocht, net als eerder deze week, nog wat minuten maken in de tweede helft; hij werd vervangen door Ryan Gravenberch. Het was de eerste keer dat de Braziliaan samen met de nieuwe aanwinst Antony op het veld stond.

Zegereeks

Frankfurt was op papier een zware test voor Ajax in de voorbereiding. RKC Waalwijk (6-1), FC Utrecht (5-1), Wolfsberger FC (2-0), Red Bull Salzburg (1-4), Holstein (5-2) en Hertha BSC (1-0) werden tamelijk makkelijk aan de kant gezet. De ploeg van Erik ten Hag maakte tot nu toe 25 goals en kreeg er 6 tegen.

Laatste wedstrijd

Morgen speelt Ajax de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. In de Johan Cruijff Arena is FC Union Berlin de tegenstander. De wedstrijd begint om 13.00 uur en wordt achter gesloten deuren gespeeld. Verwacht wordt dat tijdens deze wedstrijd met name reservespelers aan bod zullen komen. De eerste competitiewedstrijd voor Ajax is op zondag 13 september om 14.30 uur uit tegen Sparta.