UvA onderzoekt naleving 1,5 metermaatregel: 'Het probleem is dat er geen einddoel is'

Waarom was het in het begin van de lockdown zo makkelijk om je aan de coronamaatregelen te houden en lijken we nu steeds meer te verslappen? En hoe krijg je, met een stijgend aantal besmettingen, de neuzen weer dezelfde kant op? De Universiteit van Amsterdam deed onderzoek naar hoe mensen omgaan met regels die hun vrijheid beperken.

AT5

In februari was nog lang niet duidelijk hoe groot de gevolgen van het coronavirus waren voor de stad, maar daar kwam snel verandering in toen op 15 maart de 1,5 metermaatregel werd ingevoerd. Benjamin van Rooij, hoogleraar Recht en Samenleving aan de UvA, onderzocht hoe mensen zich de afgelopen maanden hebben verhouden tot die 1,5 meter. 'Of Amsterdam zich een beetje aan de regels houdt? Nou, kijk om je heen. Als je hier door het Centraal Station loopt, zie je dat mensen zich nauwelijks meer bewust aan die 1,5 metermaatregel houden.' Volgens Van Rooij is het probleem het einddoel. 'Het einddoel leek eind maart en begin april ongeveer twee weken te zijn. Dat doen mensen wel even. Maar nu weten we hoe het zit: dit kan maanden duren.' Wennen aan nieuwe normaal De stad moet wennen aan het nieuwe normaal. Mensen die de 1,5 metermaatregel overtreden riskeren een boete, maar in de praktijk blijkt dat die weinig worden uitgeschreven. 'We zullen moeten handhaven, maar dat doe ik met gezonde tegenzin', zei burgemeester Halsema eerder tegen AT5. 'Het is ingewikkeld om dat in te zetten tegen je eigen bevolking.' Uit het onderzoek van de UvA blijkt dat het straffen van mensen geen positief of negatief effect heeft. 'Wat ik denk dat belangrijk is dat organisaties, ook mijn werkgever, zelf moeten zorgen dat er binnen niet te veel mensen bij elkaar zijn. En dat handhaving zich op die organisaties richt.' Volgens Van Rooij is het handhaven van individuele burgers heel moeilijk. 'Zeker met die hoge boetes zoals ze tot voor kort waren. Je kan moeilijk aan een boa vragen om aan iedereen die hier rondloopt een boete van 400 euro op te leggen.'

De hoogleraar verwacht dat er met de herfst en winter in aantocht nieuwe uitdagingen komen voor de overheid om de bevolking te overtuigen van het belang van de maatregelen. 'Als je verkouden bent en symptomen hebt, moet je je eigenlijk laten testen. In de zomer is bijna niemand verkouden, maar in december is bijna iedereen wel een keer verkouden.' Van Rooij vraagt zich dan ook hardop af of iedereen zich dan aan de bijbehorende maatregelen zou houden. 'Gaan we dan ook nog in quarantaine? En niet naar werk en naar vrienden toe? Het appèl op de bevolking kunnen we een aantal keer hebben, maar als we dat heel lang moeten doen, raakt het op.'