Aanhoudingen na aantreffen grote hoeveelheid xtc en cocaïne bij verkeerscontroles

De politie heeft in twee dagen een grote hoeveelheid xtc en cocaïne aangetroffen tijdens verkeerscontroles. De bestuurders en bijrijders van de voertuigen zijn aangehouden.

Dat meldt de politie op Facebook.

De controles in West en Oost werden respectievelijk op 25 en 26 augustus gedaan. In totaal werd er 33 kilo xtc en 21 kilo cocaïne gevonden. De drugs zijn door de politie in beslag genomen.

De inzittenden zijn aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en zitten vast. Afgelopen vrijdag zijn ze voorgeleid.