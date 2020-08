Neergeschoten rapper Bigidagoe laat schotwonden zien, is boos en houdt van zijn haters

De vorige week neergeschoten rapper Bigidagoe heeft in een Instagramfilmpje voor het eerst van zich laten horen, terwijl hij ook zijn schotwonden laat zien. Volgens hem is hij niet 'zo fout' bezig geweest. Ook heeft hij geen goed woord over voor de rol van gemeente.

De 23-jarige rapper uit Holendrecht werd dinsdag neergeschoten in de Vechtstraat in Zuid. De daaropvolgende nacht werd de woning van zijn moeder aan de Nieuwersluishof in Zuidoost meerdere keren beschoten. Burgemeester Halsema besloot het pand te laten sluiten 'om de rust en het vertrouwen terug te brengen in deze buurt waar ook kinderen wonen'.

'Niet zo fout'

Danzel S., de alias van rapper Bigidagoe, laat nu voor het eerst van zich horen in een filmpje op Instagram. Hij doet de schietpartij af als 'een ongeluk in een klein hoekje'. Ook zegt hij: 'Ik praat het allemaal niet goed, maar zo fout ben ik ook weer niet bezig geweest.'

Hij zegt dat hij een jongen is die gewoon muziek maakt en niet in de drugswereld is verwikkeld. Eerder meldde Het Parool dat de rapper volgens ingewijden volop verbanden heeft met de drugswereld. 'Ik ga muziek blijven maken. Sommige mensen zullen dat niet leuk vinden, maar jammer dan. Jullie weten wat ik zoek. Ik zoek een fucking miljoen.'

'Hou van mijn haters'

Hij is vastbesloten sterker uit de situatie te komen. 'Jullie kunnen me schieten, jullie kunnen me zwartmaken, jullie kunnen doen wat jullie willen. Maar jullie kunnen me niet breken. Ik hou van mijn moeder, ik hou van mijn fans, ik hou zelfs van mijn haters.'

Ook heeft hij geen goed woord over voor het sluiten van zijn moeders woning. 'Waar moet mijn moeder terecht, waar moet ik zijn? Maar ja, het is wat het is, snap je.'