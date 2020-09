Advocaat beschoten kapperszaak: 'Schutter riep dat aanwezigen aan de kant moesten'

De eigenaar van de kapperszaak aan de Slotermeerlaan in Nieuw-West die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd beschoten, was in zijn zaak op het moment van de beschieting. Volgens zijn advocaat riep de schutter vanaf zijn motorscooter dat de eigenaar aan de kant moest gaan.

'Het is surrealistisch. Het was volstrekt helder waarvoor men kwam: niet om iemand te beschieten, maar om ervoor te zorgen dat de winkel dichtging', zegt de advocaat van de kapperszaak. Hij gaat de door burgemeester Halsema opgelegde sluiting aanvechten bij de rechter.

Quote 'Het was volstrekt helder waarvoor men kwam: niet om iemand te beschieten, maar om ervoor te zorgen dat de winkel dichtging' advocaat barbershop 'Alles in Bedrijf'

Barbershop 'Alles in Bedrijf' aan de Slotermeerlaan wordt in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door een explosie. De volgende ochtend is bij daglicht goed zichtbaar dat de explosie - vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk - flink wat schade heeft veroorzaakt. Om die reden is eigenaar Aziz Kallah de avond en nacht erna in zijn zaak aanwezig met een aantal anderen. Het licht brandt nog als iets voor half vijf in de ochtend een motorscooter voor de kapperszaak stopt. De eigenaar staat op dat moment oog in oog met de schutter. 'Hij stond op 2 a 3 meter van degene die heeft gevuurd en hem is gesommeerd om aan de kant te gaan', vertelt de advocaat van de eigenaar. De schutter vuurt zeker vijf kogels af op de zaak, maar er vallen geen gewonden. Blanco strafblad Na het tweede incident in korte tijd besluit burgemeester Halsema de zaak voor onbepaalde tijd te sluiten. Tot verbijstering van de eigenaar. Op het moment van de beschieting ziet hij aan de overkant van de straat iemand op een scooter die onmiddellijk naar een telefoon grijpt. 'Waarschijnlijk om de politie te bellen, want die stond in no time voor de deur.'

Quote 'Iedereen wil graag in die zaak werken, omdat het een hippe tent is. Dat kan broodnijd veroorzaken' ADVOCAAT BARBERSHOP 'ALLES IN BEDRIJF'

Eigenaar Aziz Kallah zegt geen idee te hebben uit welke hoek de incidenten komen. Volgens zijn raadsman heeft Kallah een blanco strafblad. Zijn naam is weliswaar in het verleden in een aantal zaken gevallen, maar zijn advocaat benadrukt dat hij nooit verdachte is geweest van een strafbaar feit. Kallah heeft voor zover hij zelf weet geen vijanden. 'Het meest voor de hand liggend, hoe gek ook, is concurrentie vanuit de kapperswereld.' De barbershop werd pas drie weken geleden geopend door oud-Ajacied Hakim Ziyech. 'Iedereen wil graag in die zaak werken, omdat het een hippe tent is, waar ook hippe mensen komen. Dat kan broodnijd veroorzaken.' 'Criminaliteit wordt hiermee gefaciliteerd' De kapperszaak is nu dus voor onbepaalde tijd gesloten. 'We zullen de voorzieningenrechter verzoeken een einde te maken aan deze maatregel. Met dit beleid wordt de criminaliteit van overheidswege gefaciliteerd. En het loont dus om concurrentie op deze manier op te ruimen', stelt De Leon. 'Het is wat mij betreft een signaal wat de burgemeester afgegeven heeft voor nieuwe gevallen. Men weet nu hoe het moet.' 'Groot risico op herhaling' In het sluitingsbevel van de gemeente staat dat door de explosie en de beschieting het woon- en leefklimaat rondom het pand ernstig is aangetast en de openbare orde ernstig is verstoord. Een woordvoerder van de burgemeester voegt daaraan toe dat in dit geval zeer kort achter elkaar geweld op het pand is toegepast. Het risico op herhaling wordt door de gemeente dan ook hoog ingeschat.