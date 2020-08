Vijf jaar na zijn debuut in Ajax 1 vertrekt Donny van de Beek naar Manchester United. Zijn tijd bij Ajax was een periode van uitersten. Zo haalde hij in 2017 de finale van de Europa League en in 2019 de halve finale van de Champions League. Absoluut dieptepunt was het wegvallen van boezemvriend Abdelhak Nouri. De transfer zal Ajax ongeveer 45 miljoen euro opleveren.