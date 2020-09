Gemeente opnieuw paar uur onbereikbaar door storing

De gemeente had vandaag opnieuw te maken met een technische storing. De website en de Stadsloketten waren hierdoor minder goed bereikbaar en het telefoonnummer 14020 werkte niet. De storing is zojuist verholpen.

'In ons netwerk was een storing', legde de woordvoerder van de gemeente uit aan AT5. Iets voor 15.00 was de storing verholpen.

De loketten waren wel open, maar Amsterdammers konden niet geholpen worden tijdens de storing.

De gemeente is de afgelopen maanden vaker telefonisch onbereikbaar geweest door storingen.