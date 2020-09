Eigenaar nachtclub Bitterzoet: 'Het gebrek aan perspectief is het moeilijkst'

Vanaf 12 maart is het al leeg in Bitterzoet. En wanneer er aan die leegte een einde komt, is onduidelijk. Het nieuws dat clubs voorlopig nog niet open mogen was voor eigenaar Bas Louwers een klap. 'Het gebrek aan perspectief is het moeilijkst.'

'Ik heb net weer gepraat met de verhuurder van het pand en die is welwillend, maar zegt ook "ja, wanneer mag je weer open, ben je tegen die tijd niet een uitgeholde BV die klapt"?', zegt Louwers. Toch hoopt hij nog dat er een huurverlaging in zit. Kosten als de boekhouding en abonnementen van pinautomaten of het ophalen van afval zijn al opgezegd en ook in het personeelsbestand is enorm gesneden - met pijn in zijn hart.

Met de protocollen van de branche die al een tijd klaarliggen, denk aan leeftijdsgrenzen en temperatuurchecks, lijkt voorlopig nog weinig gedaan. De anderhalve meter-maatregel blijft voor de overheid leidend, en dus blijven de clubs dicht.

Te klein

Zaken als Bitterzoet zijn het hardst getroffen van alle horeca in de stad. Er is geen buiten en binnen is het te klein om iets op afstand te organiseren. Clubs als Nyx en de Chicago Social Club hebben zit-feestjes wel geprobeerd, maar zijn toch weer dicht gegaan omdat het handhaven naar eigen zeggen niet te doen is.

Bij poptempel Paradiso keken ze uit naar de persconferentie van het kabinet van vanavond, in de hoop dat er meer duidelijk wordt over de steunmaatregelen die worden verlengd. Want ondanks dat daar wel zit-concerten gegeven worden, is het maar nauwelijks vol te houden, liet een woordvoerder vandaag weten. Tijdens de persconferentie werd er echter nog niks over steunmaatregelen gezegd.

Meedoen

Louwers houdt hoop op een positieve afloop, dit jaar nog. 'Er liggen een stuk minder mensen op de IC dan in maart. Misschien komt er weer een versoepeling en misschien mogen wij dan ook een keertje meedoen.'