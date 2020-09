Bewoners Zuidas verzetten zich tegen plan voor McDonald's: 'Niet in deze buurt'

Een van hen vertelt dat er in het complex juist mensen wonen die niet zo veel geld te besteden hebben. 'Dit zijn ook sociale woningen die te koop zijn gezet. En juist mensen die geen geld hebben om een buitenruimte of iets dergelijks te kunnen betalen in deze buurt, moeten het hebben van dit binnenplein of het gedeeltelijke dakterras. Dan krijg je nu te maken met de overlast en stank.'