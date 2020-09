Coalitie presenteert bezuinigingsplannen, volg de persconferentie nu live op AT5

Vanaf 9.30 uur geven fractievoorzitters Femke Roosma, Reinier van Dantzig, Sofyan Mbarki en Erik Flentge in de Stopera een persconferentie. Deze persconferentie is live te volgen op AT5, op televisie, internet en Facebook. Volgens de coalitiepartijen gaat het om plannen om 'Amsterdam duurzaam en sociaal uit deze crisis te helpen'.

Geen heilige huisjes

Door de coronacrisis krijgt de gemeente dit jaar met name veel minder parkeerinkomsten en toeristenbelasting binnen, ook zijn de zorguitgaven gestegen. In april gaf het stadsbestuur al aan dat er een 'groot gat' in de begroting zou ontstaan. 'Dit vraagt een fundamentele herziening van ons beleid en onze ambities. Daarbij bestaan geen heilige huisjes', gaf het stadsbestuur aan.

Gemeenteraadsleden onderhandelen al een paar weken over de bezuinigingen. De voltallige oppositie sprak deze week via De Telegraaf haar zorgen uit, omdat de coalitie van plan zou zijn om onder meer de belastingen te verhogen. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om de onroerende zaakbelasting (OZB) en de tarieven voor (parkeer)vergunningen. Of dat inderdaad zo is, moet vanochtend blijken.

Veel kleiner

Burgemeester Femke Halsema ging vorige week ook kort op de financiële situatie van de stad in. 'We hebben inmiddels een tekort op onze begroting van ruim 300 miljoen', zei ze in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester. 'De coalitiepartijen, en daar maak ik natuurlijk geen deel van uit, die zijn nu na aan het denken hoe om te gaan met de begroting voor de komende tijd. Want de inkomsten van de gemeente zijn veel kleiner geworden.'

De persconferentie is vanaf 9.30 uur op AT5 onder meer te volgen via deze livestream.