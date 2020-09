Man overleden na aanhouding in Slotermeer

Een man is vanavond overleden nadat hij onwel werd bij een arrestantencomplex aan de Meer en Vaart in Osdorp. Dat heeft de politie laten weten. De man vertoonde eerder verward gedrag en vocht met agenten.

Rond 19.30 uur werden twee ambulances en de brandweer opgeroepen voor een reanimatie ter hoogte van het cellencomplex. Ook ging er een groot aantal politiewagens met spoed heen. 'Zeker zes politiewagens richting Osdorp', liet iemand vanaf de Slotermeerlaan weten.

De politie schrijft op Twitter dat de man was opgepakt omdat hij mensen lastig viel in een restaurant aan de Burgemeester Vening Meineszlaan in Slotermeer. 'Hij vertoonde verward gedrag en begon te vechten met agenten. Een agent raakte gewond. Na zijn aanhouding brak de man zijn boeien. Bij het cellencomplex werd hij onwel.'

De rijksrecherche is een onderzoek gestart.