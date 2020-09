UvA-gebouwen bij ingestorte kade zeker tot zondag niet toegankelijk

De UvA-gebouwen die op de Grimburgwal staan ter hoogte van de ingestorte kade blijven in ieder geval tot zondag gesloten. Gistermiddag is daar een groot stuk van de kademuur ingestort. Dat laat UvA weten in een mail aan het personeel.

Op de kade staat onder andere de onderwijsbalie van de faculteit kunstgeschiedenis- en geesteswetenschappen.

'Waarschijnlijk kunnen we vrijdag meer duidelijkheid geven of de gebouwen volgende week weer toegankelijk zijn', staat er in de mail aan het personeel. 'De komende dagen zal de staat van de gebouwen worden gemonitord.'

Oorzaak

Een woordvoerder van de gemeente laat weten, dat de oorzaak vermoedelijk een sinkhole is. Dat is een ondergrondse uitspoeling van de grond waardoor uiteindelijk ook de bovenkant instort. Een lek in de waterleiding kan daar bijvoorbeeld de oorzaak van zijn.

Wethouder Sharon Dijksma van Verkeer en Vervoer kwam gistermiddag even kijken. 'Helaas is vanmiddag een kade ingestort op de Grimburgwal. Ik ben heel blij dat dit niet heeft geleid to persoonlijk letsel. Dit laat opnieuw zien dat de noodzaak onverminderd groot is om te investeren in onderhoud en achterstallig onderhoud weg te werken.'

Veel bruggen en kademuren in de stad zijn er slecht aan toe. Daar is inmiddels een plan van aanpak voor gemaakt.